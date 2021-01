Supereroi al San jacopo, il quadro di Massimo Chiti

E' stata appesa nella sala dell'accettazione amministrativa del San Jacopo, l'opera di Massimo Chiti dal titolo "Supereroi".

L'artista pistoiese ha deciso di donare il quadro all'ospedale per ringraziare i medici e tutti gli operatori sanitari. Il quadro raffigura un'infermiera e sullo sfondo ci sono i supereroi più conosciuti. La tecnica utilizzata è quella del collage.

"Sono loro i veri eroi in prima linea, i sanitari che stanno combattendo contro il coronavirus" -ha detto Chiti consegnando l'opera ai dottori Leonardo Capecchi e Monica Chiti, rispettivamente della direzione sanitaria e infermieristica del San Jacopo. Il quadro è stato deciso di collocarlo nell'accettazione amministrativa così da essere visibile al maggior numero di persone; quelle che si recano ogni giorno a quel servizio per effettuare le prenotazioni per il polo ambulatoriale dell'ospedale.

Chiti è molto conosciuto e le sue opere si ispirano a Wharol e Rotella; utilizza tecniche e materiali contemporanei ed in particolare realizza opere di collage e decollate con immagini che reinterpretano la realtà e la trasformano.

La dottoressa Di Renzo ha ringraziato l'artista a nome di tutti gli operatori per l'importante e simbolica donazione.

Fonte: Ufficio Stampa