Una donna di 58 anni è stata trovata morta nel suo appartamento nel centro di Livorno. A trovare il cadavere sono stati i vigili del fuoco di Livorno. A dare l'allarme sono stati i vicini che da qualche tempo non l'avevano più vista.Sul posto i carabinieri e il 118. Da quanto appreso la donna sarebbe morta per cause naturali. La salma è già stata restituita ai familiari.