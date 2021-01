Viabilità, modifiche a Iano e Lupicciano

Per permettere lavori di estensione e allacciamento alla rete del gas nella zona di Iano e Lupicciano, nella Valle della Bure, saranno adottati alcuni provvedimenti alla viabilità.

Pertanto fino al 26 febbraio dalle 7.30 alle 13 e dalle 14 alle 18 in via di Iano (tratto in località Monte in prossimità dell'intersezione con via Iano e Assarino), via Iano e Assarino (tratto in località Monte in prossimità dell'intersezione con via di Iano), via della Pieve (tratto tra via di Lupicciano e via di Caloria e Valdibure) e via di Caloria e Valdibure sono in vigore i divieti di transito e di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli. Compatibilmente allo svolgimento dei lavori dovrà comunque essere consentito l’accesso ai mezzi di soccorso e di emergenza.

Dalle ore 18 alle 7.30 del giorno successivo sarà consentita la circolazione dei mezzi sulla porzione della carreggiata che resterà libera dai lavori. Il traffico, con senso unico alternato, sarà regolato a vista o con un semaforo. Presente un percorso pedonale protetto.

Sul posto gli interventi sono indicati dalla segnaletica di preavviso.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa