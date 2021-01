Vie dei Medici in Toscana, presentato online il 'Grand Tour'

Nel corso di un’iniziativa on line che ha coinvolto fra gli altri il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, è stata presentata una pubblicazione su le Vie dei Medici in Toscana, realizzata anche con il contributo dell’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi.

Si chiama “Le Vie dei Medici in Toscana GRAND TOUR MEDICEO Dalla prossimità all’Europa”, ed è una pubblicazione curata da Patrizia Vezzosi, stampata dalla tipografia del Consiglio Regionale della Toscana.

Le Vie dei Medici è un progetto finalizzato alla scoperta e alla valorizzazione di itinerari medicei. E’ nato, in particolare, come progetto didattico con lo scopo primario di educare attraverso l’arte, cioè di favorire negli studenti una presa di coscienza del patrimonio culturale che li circonda divenendo protagonisti attivi della sua tutela e valorizzazione.

Alla presentazione della pubblicazione è intervenuto il Sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti.

“Ringrazio il presidente Antonio Mazzeo e mi unisco ai ringraziamenti per la professoressa Vezzosi. Questo progetto nato ormai da 20 anni, ha permesso di portare avanti studi, approfondimenti e collegamenti con tante realtà. Il valore grande è soprattutto quello di lavorare con le scuole e quindi con i ragazzi facendo loro rivivere la presenza dei Medici in Toscana non tanto con date e avvenimenti, ma riportandoli al contesto in cui sono vissuti e alla rete che hanno fatto principalmente in Toscana.

Questo progetto è sostenuto dall’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi. Siamo infatti convinti che l’eredità e la presenza dei Medici in Toscana debba essere continuamente tutelata e valorizzata. Si tratta di un impegno che deve coinvolgere le Istituzioni per far sì che questi beni siano sempre più fruibili. Dobbiamo inoltre impegnarci, anche in un momento difficile come questo, ad accrescere le relazioni e far conoscere ai nostri cittadini e ai turisti la Villa Medicea e a far riscoprire il nostro territorio. I Medici ci hanno insegnato molte cose. Ora tocca a noi cercare di tradurre queste cose all’oggi e al futuro. E’per questo che abbiamo insistito per avere nel Piano strategico metropolitano un’azione specifica sui percorsi medicei che non sia soltanto una rete delle Ville e dei percorsi”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa