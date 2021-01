All’IIS Roncalli un incontro di orientamento con Confindustria Toscana Sud

Proseguono le attività di orientamento dell’IIS Roncalli di Poggibonsi, rivolte a famiglie e studenti della scuola secondaria di primo grado, in vista della chiusura delle iscrizioni all’anno scolastico 2021/2022.Venerdì 22 gennaio, alle 17.00 sulla piattaforma Teams, l’ incontro di presentazione degli indirizzi del settore Tecnologico, Costruzioni, Ambiente e Territorio, Elettronica ed Elettrotecnica, Meccanica e Meccatronica, ospiterà alcuni rappresentanti di Confindustria e sarà un’occasione per far emergere il valore aggiunto in termini di occupabilità dell’istituto tecnico e di approfondimento delle competenze promosse a livello di una scuola, l’IIS Roncalli, che garantisce il proseguo sia a livello professionale che universitario e non solo. Interverranno, oltre al Dirigente scolastico Gabriele Marini, i professori Rosa Lautieri, Paolo Pratelli e Corrado Giancaspro. Per Confindustria saranno presenti Virginia Masoni e Carlo Locatelli di Marchesini Group.

“Ringraziamo Confindustria Toscana Sud per la collaborazione e la disponibilità- commenta il Dirigente Scolastico Gabriele Marini- si tratta di un’occasione importante per poter dar conto delle opportunità, anche lavorative, che si aprono sul territorio ai nostri diplomati del settore tecnologico.”

Per potersi iscrivere all’incontro di orientamento è necessario compilare il form al seguente link https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=V79fI1r0bka9El48ev50d1H36lFZHERJoMc2B_EnKKJUOVdEN1JUOVJJTTQxSzFZR1hVVDcyQzZMViQlQCN0PWcu

Tutte le informazioni sull’IIS Roncalli sono reperibili sul sito www.iisroncalli.edu.it

