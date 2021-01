Alza il volume, laboratorio gratuito per creare una web radio coi ragazzi pratesi

“Alza il volume” è il nuovo progetto di Teatro Metropopolare il cui obiettivo è quello di creare insieme alle ragazze e i ragazzi della città di Prato uno spazio online dove discutere e creare contenuti audio per confrontarsi su tematiche a loro care. Una web radio creata dai ragazzi per i ragazzi (ma non solo).

Un laboratorio gratuito che si svolgerà online, nato grazie al contributo dei fondi del “Progetto Insieme” messi a disposizione dal Comune di Prato e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Prato. L’obiettivo del collettivo artistico pratese è quello di creare una redazione di ragazze e ragazzi dai 13 ai 18 anni e insieme a loro realizzare una radio da ascoltare online attraverso un podcast con approfondimenti e interviste elaborate e create all’interno degli incontri che settimanalmente verranno proposti.

Teatro e arte saranno gli strumenti principali attraverso i quali compiere e generare apprendimenti e rinnovati sguardi: teatro come strumento della democrazia e della relazione, come mezzo per la socializzazione e la ricostruzione del senso di comunità, come mezzo per mantenere e innescare relazioni, superando idealmente i limiti imposti dal distanziamento sociale.

Il primo incontro sarà giovedì 18 febbraio alle ore 17.

Per iscriversi o richiedere maggiori informazioni 328 2663576 o teatro@metropopolare.it

Fonte: Associazione Metropopolare