Cade in casa, anziana soccorsa dalla polizia municipale

Probabilmente era caduta e poi non era riuscita a rialzarsi. Si tratta di un’anziana di 82 anni soccorsa in casa a Firenze dagli agenti di Polizia Municipale. L’allarme è partito da una vicina della signora che, preoccupata perché da un paio di giorni non dava segni di vita, nel tardo pomeriggio di lunedì ha chiamato la Centrale Operativa.

Una volta arrivata sul posto la pattuglia ha chiesto l’ausilio dei Vigili del Fuoco per poter accedere all’appartamento. All'interno gli agenti e i vigili hanno trovato l’anziana a terra ma cosciente ed è stata trasportata con ambulanza in ospedale. Nel frattempo la Centrale Operativa ha contattato una nipote della donna alla quale è stato affidato l’appartamento. Gli agenti hanno anche informato del caso i servizi sociali.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa