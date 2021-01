Aveva 10 panetti di hashish per quasi 5 kg di droga in un'auto in sosta di sua proprietà. Un 53enne di Scandicci è stato arrestato dalla squadra mobile di Firenze in via Meucci martedì scorso. L'uomo, cittadino italiano ma di origine nordafricana, aveva mille euro in contanti con sé. Nella sua casa altri 7.800. Droga e soldi sono stati sequestrati.