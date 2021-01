Confesercenti Siena, incontri online sul commercio elettronico

Le opportunità, i rischi, le tecnologie a disposizone. Da martedì 26 gennaio, Confesercenti Siena dedica tre approfondimenti serali al commercio elettronico. E’ la seconda parte di DIGITraining, l’iniziativa formativa elaborata con l’agenzia formativa Cescot Siena tenendo conto delle esigenze delle imprese locali. Lo scorso autunno infatti, gli imprenditori associati della provincia di Siena hanno partecipato ad un sondaggio per indicare quali aspetti approfondire della comunicazione digitale. Sulla base delle risposte raccolte, a novembre è stata realizzata una prima serie di approfondimenti dedicati ad uno dei temi più richiesti: la promozione attraverso instagram.

Ora, tra la fine di gennaio e la metà di febbraio, sarà l’E-commerce il tema protagonista in tre incontri serali a distanza (on line). Martedì 26 gennaio dalle ore 21, con Gaetano Torrisi (Dipartimento di Scienze sociali politiche e cognitive /Master in Comunicazione d’Impresa - Università di Siena) esporrà le potenzialità del social shopping, ed in particolare di facebook e instagram. Una settimana più tardi, Martedì 2 febbraio, Antonio Ragusa (Retail hub) affronterà con i partecipanti i dati di mercato 2020-21 e le soluzioni tecnologiche disponibili. Infine, il 9 febbraio, due esperienze pratiche di commercio elettronico: quelle di Maria Gliatta (Bogart ) e di Elisa Marino ( Nuna lie).

Ogni incontro è allestito in modo informale e interattivo, con il coinvolgimento diretto dei partecipanti, domande e risposte. La partecipazione è aperta a esercenti e partite iva della provincia di Siena (gratuita per gli associati Confesercenti). Le prenotazioni sono possibili tramite il sito www.confesercenti.siena.it o contattando l’agenzia Cescot al numero 0577 252264.

Fonte: Confesercenti - Ufficio stampa