Consiglio comunale Castelfranco, si parlerà dei servizi pubblici

Il Consiglio Comunale di Castelfranco sarà convocato in seduta straordinaria e in prima convocazione, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto e dell’art. 25 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, il giorno 27 gennaio alle ore 18.30 in modalità videoconferenza, per la discussione degli argomenti indicati nell’allegato Ordine del giorno.

Tutta la documentazione relativa agli argomenti iscritti all’ordine del giorno sarà resa disponibile ai sensi dell’art. 30 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

ORDINE DEL GIORNO SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 27.01.2021

1. COMUNICAZIONI DEL SINDACO E NOMINA SCRUTATORI.

2. INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI.

3. PROROGA DEL “CONSORZIO TRA COMUNI PER REALIZZAZIONE DI STRUTTURE E SERVIZI AVANZATI PER L’IMPRESA”. PRESA D’ATTO DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA DELLA REGIONE TOSCANA CON IL “CONSORZIO DEI COMUNI PER REALIZZAZIONE DI STRUTTURE E SERVIZI AVANZATI PER L’IMPRESA” DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1496 DEL 30.11.2020.

4. AGGIORNAMENTO DEL VIGENTE PROGRAMMA COMUNALE PER GLI IMPIANTI DI RADIO COMUNICAZIONE – AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE - ANNO 2021.

5. AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI LOCALI (A.S.S.P.L.) – INDIRIZZI PER LA RIORGANIZZAZIONE.

Fonte: Comune di Caste