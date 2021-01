Eike Schmidt agli studenti: "Se dovete 'fare forca' venite agli Uffizi!"

Il direttore degli Uffizi Eike Schmidt, a margine della riapertura della Galleria, dove stamani è andata in visita il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina, ha lanciato un invito-provocazione agli studenti.

"Vorrei rivolgere un invito particolare al giovani, ai ragazzi fino ai 18 anni che hanno anche l'ingresso gratuito: se dovete proprio 'fare forca' (marinare, la scuola, bigiare, fare filone, insomma se volete saltare la scuola, ndr) fatelo qui nel nostro museo. Qui si impara comunque moltissimo. E la stessa cosa vale anche per il giardino di Boboli, luogo tradizionale della forca fiorentina. Questo non è soltanto un luogo bello, è anche luogo della conoscenza e dell'identità".

La Toscana è in zona gialla, e Schmidt ha approfittato per invitare "tutti quelli che possono a venire oggi e domani per gli ultimi due giorni della mostra dedicata ad arte e scienza, con un quadro capolavoro che poi tornerà a Londra la settimana prossima, ed è prolungata fino a maggio la mostra dedicata ad imperatrici, matrone e liberte, e a molti dei segreti delle donne dell'impero romano".