In Toscana, squadre come l'Empoli o la livornese appassionano migliaia di tifosi, però, anche nel resto d’Italia la pallacanestro può contare su un grande numero di appassionati. Tuttavia, quali sono i migliori giocatori di basket della storia?

In questo articolo, parleremo appunto di quelli che possono essere considerati i migliori cestisti mai esistiti a livello internazionale e che hanno aiutato le loro squadre a vincere innumerevoli titoli e campionati.

Michael Jordan

Verso la cima della nostra classifica non poteva non esserci Michael Jordan, ovvero colui che è da molti considerato essere il basket in persona. Fu proprio questo straordinario cestista a portare l’NBA nel mondo e far appassionare milioni di tifosi al campionato americano anche a livello internazionale. Sul suo talento non c’è molto che si possa aggiungere oltre al fatto che si tratta del miglior giocatore di sempre per acclamazione, come citato persino sul sito ufficiale dell’NBA.

Lebron James

Un altro nome che ha fatto la storia della pallacanestro americana e mondiale è quello di Lebron James, conosciuto anche con l’epiteto di ‘Il Prescelto’. Lebron James, scegliendo il numero 23, lo stesso di Michael Jordan, ha deciso di portare un grande peso e, da grandissimo campione, è riuscito a sostenere il peso delle aspettative e rendere ancora più famosa questa disciplina. Al momento può contare tre titoli, ma dato che la sua carriera è ancora attiva non ci resta che vedere quali altri traguardi riuscirà a raggiungere.

Kareem Abdul-Jabbar

Con oltre 38.380 punti all’attivo, Kareem Abdul-Jabbar è il cestista che ha segnato più punti in assoluto nella storia del’NBA. Tra i successi ottenuti ci sono 5 titoli vinti con i Lakers e 1 con i Bucks e, come se non bastasse, questo giocatore è stato per ben sei volte MVP. Ancora oggi, molti difensori stanno cercando di capire come riuscire a difendere il famoso sky hook di Kareem Abdul-Jabbar.

Kobe Bryant

La fama del Black Mamba lo precede. Questo campione, avendo imparato le basi del basket proprio in Italia, è riuscito con successo ad unire le tecniche europee alla forma fisica americana, conquistando vittoria dopo vittoria e titolo dopo titolo. Con due medaglie olimpiche e 5 titoli NBA, Kobe Bryant è riuscito ad entrare nella storia dei giocatori più forti di sempre. Impossibile poi dimenticare il suo amore per la squadra dei Los Angeles Lakers.

Magic Johnson

Magic Johnson e i suoi Lakers hanno segnato la storia del basket americano degli anni ’80, specialmente anche grazie alla sana rivalità che si era creata con i Celtics in cui giocava Larry Bird. Grazie a questo altissimo giocatore ben 2,06 metri di play, i gialloviola riuscirono a conquistare cinque titoli e a raggiungere le cime più alte delle classifiche americane.