Incendio in casa, 97enne soccorsa nella notte

I vigili del fuoco del distaccamento di Figline sono intervenuti questa notte intorno alle ore 3.40 a Reggello, località Vaggio, in via Tasso, per un incendio che ha coinvolto una abitazione. L'incendio ha interessato prevalentemente il locale cucina, con il fumo che ha invaso tutta l'abitazione. Una donna classe 1924 che si trovava all'interno è stata presa in carico dai sanitari del 118 per gli accertamenti del caso. A causa dei danni subiti dall'impianto elettrico e per quelli derivanti dal fumo, l'abitazione è stata dichiarata momentaneamente inagibile fino al ripristiuno delle condizioni di sicurezza ed igienico sanitarie.