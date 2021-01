La voglia di riscatto dell'Use Computer Gross all'esame Ozzano

Dopo il ko di sabato scorso con la Libertas ed alla vigilia di un passaggio del calendario difficile, l'Use Computer Gross torna ancora in campo al Pala Sammontana. Sabato alle 18 in via Martini arriva infatti la Sinermatic Ozzano (arbitri Frigo di Montagnana e Mammoli di Verona) per la prima giornata del girone di ritorno. All'andata i biancorossi espugnarono il parquet emiliano, ma da allora la squadra di coach Grandi ha fatto passi in avanti importanti e quindi è avversario tutt'altro che facile. Coach Marchini non nasconde che si tratta di una partita da prendere con le molle. "E' una sfida delicata - attacca - giochiamo in casa contro una diretta concorrente in classifica e veniamo da una sconfitta. La squadra si è allenata bene durante la settimana e quindi ci approcciamo decisi e determinati a far bene. Ozzano è una formazione temibile, fa un gioco frizzante, ha una buona rotazione sugli esterni ed un pivot come Bedin che sta facendo molto bene. Ha avuto un andamento altalenante andando ad esempio a vincere a Livorno e battendo San Miniato in casa e perdendo con noi all'esordio e domenica scorsa con Firenze ma è sicuramente una squadra da temere". "Usare il termine di partita difficile in questo gironcino - prosegue - è una cosa usuale. Con la vecchia formula, quando il girone era a più squadre, poteva capitare anche qualche partita relativamente più semplice, cosa che ora non è possibile. Affrontiamo sin dall'inizio squadre che, per un motivo o per l'altro, hanno qualcosa da chiedere e quindi tutte, visto anche il livello tecnico, sono gare difficili". Che Computer Gross possiamo aspettarci? "Sicuramente con un approccio diverso rispetto a quanto visto sabato con Livorno - chiude deciso Marchini - non possiamo permetterci neppure cali di intensità difensiva durante la gara perchè rischierebbero di essere molto pericolosi. La settimana di lavoro è stata buona e quindi siamo decisi, determinati e vogliosi di riscattarci del ko con Livorno".

Come sempre la diretta della partita sarà visibile sulla pittaforma Lnp Pass dove, lo ricordiamo, è possibile anche acquistare il singolo evento.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa