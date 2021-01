Lancers, prosegue il lavoro di preparazione sul campo

"In conformità ai protocolli di sicurezza che la situazione sanitaria attuale richiede i Lancers di tutte le categorie hanno proseguito sul campo, quando consentito dalla zona, il lavoro di preparazione atletica e tecnica iniziato in videoconferenza.

Dai piccoli Lancierini dell’under 12 ai ragazzi più grandi della Serie A2, tutte e quattro le categorie stanno svolgendo regolarmente gli allenamenti sul campo.

In questi giorni si stanno susseguendo diverse soluzioni per quello che sarà il prossimo campionato di Serie A2; si fa sempre più insistente l’ipotesi dell’unificazione della Serie A in un’unica categoria.

Questo significherebbe che, dopo il nostro esordio in Serie A2 nel 2020, potremmo festeggiare alla soglia del nostro 40esimo anno di attività la prima storica stagione nella massima serie del campionato italiano.

Speriamo di aggiornarvi presto con la formula che caratterizzerà il campionato della nostra prima squadra che nel frattempo sta prendendo forma con l’arrivo di alcuni innesti.

La prima bella notizia arriva dal reparto degli interni, torna a vestire la casacca navy uno dei protagonisti della promozione della stagione 2019: Marcos Diaz è il nuovo interbase dei Lancers e si è unito alla squadra nelle scorse settimane.

Il giocatore cubano che vive vicino Lastra a Signa nella stagione scorsa si era allontanato dai Lancers ma il richiamo ed il legame con gli ex compagni era forte ed il ritorno è stato il naturale proseguimento del rapporto.

Marcos nella stagione 2019 ha battuto con una media di .552 in campionato e .545 ai playoff; nella stagione regolare ben 53 valide di cui 5 homerun, nelle fasi finali che hanno portato alla promozione 12 valide di cui 1 homerun.

Mazza potente e continua, gambe svelte e difensore ottimo; Diaz rappresenta un grande salto di qualità per il roster di Barbieri & staff che vuole migliorare i risultati della stagione precedente.

A breve altre conferme importanti, nel frattempo Forza Lancers."

Fonte: Lancers Baseball Club Lastra a Signa