Lavori sulla nuova 429 e nelle strade della Città Metropolitana

Lavori nelle strade della Città Metropolitana. Per effettuare lavori agli accessi impianto carburanti sulla Sr 429 'Di Val d'Elsa Variante', è stato stabilito il restringimento della carreggiata, oltre alla localizzata limitazione di velocità a 30 km/h in prossimità del cantiere, al km 32 circa nel comune di Empoli, dal giorno 25 gennaio al 5 febbraio 2021 con orario 00.00/24.00.

Passiamo a Lastra a Signa. Sulla Sp 72 'Vecchia Pisana' sono in arrivo lavori di scavo per posa cavi in fibra ottica e posa pozzetti. Verrà istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile e/o movieri, oltre alla localizzata limitazione di velocità a 30 km/h in prossimità del cantiere, per il restringimento della carreggiata dal km 2+475 al km 5+090 circa. Le disposizioni varranno fino al 26 febbraio 2021, con orario 00.00/24.00

Infine a San Casciano sono stati programmati lavori urgenti di riparazione di un guasto con apertura di buche fuori dal piano viabile sulla Sp 93 'Certaldese'. Anche qui arriverà un senso unico alternato regolato da impianto semaforico, oltre alla localizzata limitazione di velocità a 30 km/h in prossimità del cantiere. La carreggiata subirà un restringimento al km 1 fino al 26 gennaio 2021, con orario 00.00/24.00.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze