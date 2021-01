Le Migliori Squadre di Basket della Storia Italiana

Fra gli sport su cui è possibile piazzare scommesse tramite i bookmaker online non c’è solo il calcio, bensì anche moltissime altre discipline e campionati sia italiani che internazionali. Se siete interessati alle scommesse sportive, a questo link potrete trovare delle info per l’uso del codice promo di uno dei più importanti bookmaker operanti in Italia.

Tornando però a parlare di discipline sportive, sebbene in Italia il calcio sia decisamente lo sport più seguito, anche il basket può contare su una grande fetta di tifosi e appassionati. È proprio per colore che sono interessati al basket che abbiamo preparato una lista delle migliori squadre della storia del basket italiano.

Prima di iniziare è doveroso notare che anche se ci siamo concentrati su squadre maschili, il basket femminile in Italia è molto diffuso e amato da migliaia di persone.

L’Olimpia Milano

L’Olimpia di Milano è la squadra più titolata del nostro paese ed è considerata non solo la più forte d’Italia, ma anche una delle più temute in Europa. Con 6 coppe Italia, 28 scudetti, 3 supercoppe, 3 coppe delle coppe, una coppa intercontinentale ed altre ancora, l’Olimpia Milano non ha mai smesso di conquistare successo dopo successo.

La Montepaschi Siena

Nella nostra classifica delle squadre di pallacanestro più forti della storia del basket italiano non poteva non fare un’apparizione la Montepaschi Siena, società fondata addirittura nel lontanissimo 1871.

In tutti questi anni di storia, dobbiamo sicuramente ricordare il decennio 2000-2010, quando la squadra riuscì praticamente a dominare la classifica di Serie A e a conquistare la maggior parte dei trofei che ad oggi può contare. Fra questi successi citiamo 5 coppe Italia, 8 scudetti, 6 supercoppe italiane e una Coppa Saporta.

La Virtus Bologna

In Italia, il massimo campionato a livello professionistico nell’ambito della pallacanestro è la Lega Basket Serie A. La classifica di questa competizione, nel corso degli anni, è spesso stata dominata da una squadra in particolare; la Virtus Bologna. Infatti, la squadra bolognese e la relativa società fondata ben nel 1929, fa parte di quelle più titolate di sempre in Italia, potendo contare 8 coppe Italia, 15 scudetti, 1 supercoppa italiana, e persino 5 trofei vinti a livello internazionale. Ovviamente, la carriera di questa squadra non è stata tutta rose e fiori. Fra gli insuccessi più grandi possiamo ricordare quando, per motivi economici, al team fu impedito di giocare nel campionato, oppure quando nel 2016, la Virtus fu costretta, per la prima volta, a retrocedere.

La Pallacanestro Varese

Questa società, originaria di Varese, fu fondata nel 1945 e, al giorno d’oggi, non solo è conosciuta come una delle squadre più di successo in Italia, ma è persino temuta a livello europeo. Fra i titoli conquistati dai varesini possiamo vedere ben 10 scudetti, 2 coppe delle coppe, 5 coppe dei campioni e, dulcis in fundo, 3 coppe intercontinentali. Più nello specifico, gli anni ’90 sono stati, fino ad oggi, gli anni d’oro della squadra, in particolare quando per un soffio non riuscirono a sconfiggere i San Antonio Spurs dell’NBA.