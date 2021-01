Mazzeo: "Toscana e Basilicata alleate per la rinascita dei borghi"

“Sono un cittadino lucano di nascita, che è diventato anche toscano per scelta di vita e quindi questo legame sempre più forte, anche sul piano culturale, fra la mia terra di origine e la mia terra di adozione non può che suscitarmi una grande emozione. Oggi si costruisce un ponte nel nome dell’arte, fra Vicchio nel Mugello in provincia di Firenze, con la Casa di Giotto, e Lagopesole in provincia di Potenza, col Castello federiciano. Un link che in futuro va esteso anche ad altri borghi toscani e lucani inseguendo il comune obiettivo di Regione Toscana e di Regione Basilicata, di una complessiva rinascita dei nostri paesi e comunità più piccole”. Così il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, in sintonia col presidente della Basilicata, Vito Bardi, ha manifestato la volontà di costruire relazioni sempre più strette fra le due Regioni, durante la presentazione della mostra "Mediterranean contemporary art prize. The way through Lucania". Le opere degli artisti vincitori della prima edizione della biennale internazionale di arte contemporanea, realizzata da Porta Coeli Foundation ad Avigliano (Potenza) nel castello di Lagopesole nel 2019, e un'antologica dell'artista lucano Antonio Masini, scomparso recentemente, saranno ospitate dal 24 gennaio al 7 marzo prossimo nel museo Casa di Giotto.

“Nella nostra idea di Toscana Diffusa – spiega Mazzeo - ad esempio vogliamo portare il 5G ovunque, anche nei borghi minori e quindi riteniamo che laddove gli operatori privati non arriveranno, perché non conveniente, dovrà essere il settore pubblico a intervenire direttamente per garantire a chi vive in paesi e territori non centrali le stesse opportunità e diritti di chi vive nelle città più grandi”. “Sia la Basilicata che la Toscana – conclude Mazzeo – godono di una grande fortuna: hanno patrimoni naturali e culturali di rilievo assoluto anche lontano dai centri più grandi. Metterli in rete e farlo sulla base di un progetto culturale di spessore come sta facendo Vicchio ospitando nella Casa di Giotto una mostra di arte contemporanea di valore mondiale promossa in Basilicata, è una grande intuizione perché mostra come la consapevolezza di avere una grande storia possa essere di stimolo a scommettere sull’innovazione e quindi sul futuro”.

