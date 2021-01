'Modello di sviluppo Firenze', 500 cittadini firmano l'appello

Sono circa 500 le firme raccolte dall'appello promosso da vari esponenti della realtà politica, associativa e culturale fiorentina, tramite la piattaforma firenzedemocratica, con la quale si chiede di riportare la discussione sullo sviluppo futuro di Firenze nelle sedi preposte del dibattito politico, chiedendo al Sindaco di Firenze e ai membri della Giunta di ritirare la richiesta danni avanzata verso il Professor Tomaso Montanari.

I promotori dell'appello hanno così commentato: “Il risultato raggiunto dalla petizione ci spinge a chiedere ancora con più forza di ritirare la richiesta danni e di avviare, invece, un confronto aperto e leale sul futuro della città di Firenze. Per uscire da questa tremenda pandemia dovremo mettere insieme tutte le migliori intelligenze e sensibilità della città, e per riuscirci ed affrontare nel modo più corretto quanto ci divide sarebbe bene partire da quanto, invece, ci unisce: proprio in questi giorni sia il Sindaco che Montanari hanno espresso un'opinione convergente sulla gestione futura della questione dello Stadio Franchi. Riteniamo che i tempi siano ormai maturi: il Sindaco e i componenti della Giunta riaffermino, com'è nella loro storia e cultura, il valore assoluto del dibattito. Chiediamo che ritirino la richiesta danni e riportino la discussione nei binari del confronto democratico, franco, rispettoso delle opinioni di ognuno, aperto ai contributi di tutti i corpi intermedi, del mondo della Cultura e della Politica. Tutti noi, a partire da Dario Nardella e Tomaso Montanari, in un rinnovato spirito di collaborazione, abbiamo a cuore soltanto il futuro di Firenze, e non possiamo rischiare che le nostre posizioni differenti non producano una sintesi a danno della Città.”

I primi firmatari

DANIELE CALOSI

DANIELA MOROZZI

SANDRA GESUALDI

SERGIO STAINO

LAURA GRANDI

ANDREA BIGALLI

“Del modello di sviluppo di Firenze discutiamone in piazza non nei tribunali”.

L'elenco completo dei firmatari è consultabile qui: https://firenzedemocratica.wordpress.com

Fonte: Firenze democratica