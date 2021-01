Morte Martina Rossi, l'Appello dovrà essere rifatto: annullata assoluzine

Sarà Appello bis per Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, i due ventottenni aretini di Castel Fibocchi a processo per la morte di Martina Rossi. Ricordiamo che la studentessa ventenne di Genova morì cadendo dal balcone di un hotel a Palma di Marjorca ben 10 anni fa, il 3 agosto 2011.

La Corte di Cassazione ha annullato le assoluzioni, la Corte di Appello dovrà riesaminare il caso. La condanna in primo grado a sei anni di reclusione fu annullata. I due sono stati assolti dall'accusa di tentata violenza sessuale con la formula "perchè il fatto non sussiste" mentre è stata dichiarato prescritto il capo di imputazione di morte come conseguenza di altro reato.

La sentenza di proscioglimento della Corte di appello di Firenze è stata impugnata dalla Procura generale di Firenze per "indizi non valutati", "motivazione contraddittoria" e "valutazione frazionata e priva di logica degli indizi". Anche il Pg della Suprema Corte, Domenico Seccia, nella sua requisitoria scritta depositata nei giorni scorsi, aveva chiesto di riesaminare la vicenda e annullare le assoluzioni.