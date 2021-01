Si è spento don Roberto Bartolini, per 35 anni parroco di Montespertoli

Trentacinque anni di servizio a Montespertoli per don Roberto Bartolini, la città oggi lo ricorda dopo la sua scomparsa. La comunità parrocchiale di Sant'Andrea che ha accompagnato da metà anni '80 oggi ha appreso con sgomento la tremenda notizia. Una guida non solo spirituale ma anche un sostegno per le questioni di tutti i giorni, con saggezza e pazienza. Negli anni ha ricoperto anche l'incarico di vice presidente per la Casa di Riposo “Santa Maria della Misericordia”.

Centinaia di persone lo hanno voluto salutare di persona quel 13 settembre del 2020, quando terminò il suo incarico per quiescenza. I 'grazie' non sono mai stati abbastanza per quanto fatto in 35 anni e oggi è il momento di ricordare i bei momenti con un saluto e una preghiera.

Anche il sindaco Alessio Mugnaini ha voluto portare il suo ricordo sulla sua bacheca social: "Per tanti di noi sei stato importante, ci hai visto e fatto crescere e ci hai accompagnato per un lungo pezzo di strada.

Non dimenticherò mai la strada che abbiamo fatto insieme e mi porterò nel cuore sempre la nostra amicizia e i tuoi insegnamenti. Sono sicuro che da lassù darai sempre uno sguardo pieno d'amore a noi montespertolesi e a Montespertoli. Ci mancherai tanto caro Don Roberto!"

Don Roberto Bartolini, la nota del Comune

Don Roberto a seguito dell’improvviso aggravarsi delle sue condizioni di salute si è spento, nelle scorse ore, all'Ospedale San Giuseppe di Empoli.

Don Roberto Bartolini figlio della Terra del Mugello nasce nel 1944 a Borgo San Lorenzo, compi gli studi presso il Seminario Arcivescovile di Firenze, che lo portarono all'ordinazione sacerdotale dalle mani del Cardinale Ermenegildo Florit, nella cattedrale di Santa Maria del Fiore il 30 marzo 1972.

Il suo apostolato da giovane sacerdote fu nella comunità di Barberino di Mugello, Scandicci e poi dal 01.10.1985, la lunga missione come parroco della comunità di Sant'Andrea Apostolo i Montespertoli, è stato vicario foraneo di zona dal 1985 al 1993, ha insegnato religione presso la scuola media pubblica Fucini. Successivamente negli anni è stato affidato alle sue Cure anche il popolo delle comunità della Pieve di San Piero in Mercato, di a San Bartolomeo a Tresanti ed Cuore Immacolato di Maria Santissima ad Ortimino, parroco di queste parrocchie fino al 20 settembre 2020 quando con una santa messa solenne, con una numerosissima partecipazione di popolo si congedava e a 4 mesi esatti da quella data rendeva l'anima a Signore Buon Pastore che per tutta la vita ha predicato ed imitato nelle opere nel pellegrinare terreno.

L'Amministrazione Comunale si unisce al lutto che ha colpito la Chiesa di Firenze per la morte di un suo sacerdote, ai famigliari e a tutta la comunità parrocchiale di Sant'Andrea a Montespertoli.

Don Roberto sarà esposto nella chiesa di Sant'Andrea a Montespertoli a partire dalle ore 18.00 di giovedì 21 gennaio.

La Santa Messa esequiale sarà celebrata dal Cardinale Giuseppe Betori Arcivescovo Metropolita di Firenze sabato 23 gennaio alle ore ore 10.00.

Si ricorda a chi volesse intervenire che a causa delle restrizioni dovute alle norme per contrastare la diffusione della pandemia l'ingresso in chiesa sarà necessariamente limitato a 90 persone.

La liturgia sarà trasmessa in diretta sul canale youtube della parrocchia "IL MELOGRANO" https://www.youtube.com/channel/UCl5YtCKMJ-dl56HRwPOXTSg