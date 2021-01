Pochi vaccini Pfizer, la Toscana sospende la somministrazione

Pochi vaccini Pfizer contro il Covid, la Toscana sospende la somministrazione per scarsità del prodotto. La Regione, per voce del direttore del dipartimento della sanità regionale Carlo Tomassini, attenderà la nuova spedizione il 25 gennaio (attese oltre 29mila dosi). Avanti con la somministrazione delle prime dosi di Moderna al personale dei servizi di emergenza-urgenza e ai volontari impegnati nei soccorsi. La Toscana aveva già sospeso per 4 giorni, dal 18 a oggi, la somministrazione della prima dose Pfizer.