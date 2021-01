Rientra dall'estero e viola la quarantena, sanzionato

Rientrato dall'estero a Grosseto, non ha rispettato la quarantena obbligatoria ed è stato sanzionato. L'uomo, proveniente dalla Macedonia assieme a due connazionali, aveva fatto il suo ingresso in Italia il 12 gennaio e avrebbe dovuto trascorrere il periodo di osservazione sanitaria e isolamento fiduciario in una casa in Costa d'Argento. La guardia di finanza ha svolto un controllo per verificare il rispetto della quarantena e ha scoperto che l'uomo aveva abbandonato l'abitazione senza preavviso e senza informare i suoi due coinquilini. I militari sono riusciti a rintracciarlo mentre si trovava a Grosseto: è stato multato e rimesso in isolamento.