Serravalle, screening gratuiti per scuole elementari e medie

Al via la campagna di screening per il contenimento del Coronavirus rivolta agli studenti delle scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado del Comune di Serravalle Pistoiese. I test saranno effettuati nei fine settimana del 23 e 24 gennaio e 30 e 31 gennaio a Casalguidi e Masotti.

L'amministrazione comunale ha ritenuto importante effettuare uno screening sugli studenti del Comune della scuola primaria e secondaria di primo grado. Saranno effettuati test rapidi a cassetta (tampone nasofaringeo) per la rilevazione del Coronavirus, su base volontaria e a titolo gratuito. Non è necessario prenotarsi e i test saranno effettuati a tutti gli studenti che si presenteranno con un genitore, la tessera sanitaria e il modulo compilato, reperibile sul sito istituzionale del Comune al seguente link: http://www.comune.serravalle-pistoiese.pt.it/.../attivita’-di-screening-con-tamponi-rapidi-studenti-scuole-primarie-e-secondarie-di-pr

In caso di risultato positivo è obbligatorio iniziare l'isolamento fiduciario e rivolgersi al proprio medico curante.

Il 23 e 24 gennaio e il 30 e 31 i test verranno effettuati a Casalguidi nella tensostruttura di fronte alla palestra Comunale con questi orari: sabato dalle 14 alle 17, domenica dalle 9 alle 13. E sempre il 23 e 24 gennaio e 30 e 31 gennaio a Masotti, all'ingresso della scuola primaria "M. Hack", con i seguenti: sabato dalle 14 alle 17, domenica dalle 9 alle 12.

"Come assessore al sociale ritengo davvero questa un'opportunità da non perdere - afferma l'assessore, Ilaria Gargini - Conoscere la situazione sanitaria dei nostri studenti riguardante il Coronavirus vuol dire potersi muovere di conseguenza e contribuire in maniera determinante all'abbattimento di questa terribile pandemia che ha messo tutti a dura prova".

Fonte: Comune di Serravalle Pistoiese - Ufficio stampa