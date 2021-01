Via Panicale, riaperto il tratto via Guelfa-via Chiara dopo l'asfaltatura

È stata riaperta via Panicale. Nel tratto compreso fra via Guelfa e via Chiara, chiuso per una anomalia emersa nel corso dei lavori di risanamento della carreggiata, sono stati riparati due allacci pluviali che perdevano, bonificato il sottofondo e ieri è stato completato l’asfalto con riapertura al transito. Nel prossimi giorni previsto il completamento dei marciapiedi e la nuova segnaletica. Con la riapertura del tratto di via Panicale è stato ripristinato anche il senso di marcia originale in via Taddea (da via Panicale in direzione via Rosina).

Rimanendo sulle asfaltature, per le avverse previsioni meteorologiche è stato rinviato a lunedì prossimo l’avvio dei lavori in via dei Vespucci.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa