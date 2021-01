Buongiorno la ricetta di oggi arriva da Rita, una nostra fedele ascoltatrice, che nel tempo mi ha dato molte ricette. Rita ha una grande passione per la cucina e si diverte a cucinare. Rita ha conoscenze anche di come preparare distillati e trucchi segreti che le consentono di avere un arrosto croccante, o una marinatura perfetta e così via. Non ha problemi a condividere le sue ricette.

La ricetta che mi ha dato è un piatto tradizionale e che si prepara bene nelle giornata fredde come quelle che abbiamo in queste giorni, la zuppa di cavolo nero, zucca gialla e patate. Una zuppa con molti nutrienti e molto buona.

Mi piacciono molte le zuppe dove ti puoi sbizzarrire fino ad arrivare alle vellutate di verdura che io adoro e che mi piace molto fare. Per preparare le zuppe e le verdure potete utilizzare oltre agli ortaggi anche cereali e legumi.

Rita per preparare la zuppa utilizza solo le foglie del cavolo nero togliendo la costa centrale ma la riutilizza per non buttare via niente. Con la costa del cavolo nero ci fa una crema spalmabile.

Zuppa di cavolo nero, zucca gialla e patate

Ingredienti per 4 persone

1 cipolla di media grandezza

10 foglie di cavolo nero

4 fette di zucca

3 patate medie

brodo vegetale

un pomodoro maturo

Olio di oliva

Preparazione:

Fate soffriggere in poco olio di oliva la cipolla tagliata fine, insieme alla zucca tagliata a pezzettini e alle patate, sbucciate e tagliate anche esse a pezzettini. Mescolate il tutto per circa 5 minuti. Poi lavate e sfilate le foglie di cavolo nero dalla costa e tagliatele a striscioline piccole e mettetele in pentola insieme alle verdure. Aggiungete il brodo vegetale quanto basta per avere la vostra zuppa, salate e mettete il pomodoro maturo e cuocete per circa 40 minuti o fino a che le verdure non sono completamente cotte. Rita utilizza la pentola a pressione in questo modo dimezza i tempi di cottura, infatti la sua zuppa è cotta in 20 minuti. Quando la zuppa è pronta mettetela nei piatti e spolverate se vi piace con il parmigiano.

Un'idea per utilizzare la costa del cavolo nero che avete scartato nella zuppa. Rita non la butta via e la mette a cuocere con poca acqua e dopo la passa nel tritatutto con un filo di olio extravergine di oliva, realizzando una crema spalmabile sul pane arrostito. I crostini di pane arrostito di Rita sono assemblati nel seguente modo: il primo strato un formaggio spalmabile, poi la crema delle coste di cavolo nero e si finisce con un'acciuga. Rita ma anche la sua famiglia vi garantisce che sono molto buone e saporite.

