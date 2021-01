Cerbaiola diserta per protesta l'insediamento della Consulta Disabilità

La protesta de I Ragazzi di Cerbaiola va avanti. Alle ore 18 di oggi, venerdì 22 gennaio, si insedierà la Consulta Comunale Disabilità. La cerimonia avverrà al Palazzo delle Esposizioni, ma Cerbaiola non sarà presente.

Il perché lo spiega Rolando Terreni: "Non saremo presenti sia per il Covid, sia per protesta. Il Comune e l'Asl hanno lasciato i nostri figli, ospiti del centro diurno di Cerbaiola, per cinque anni (dal 2016 ad ora) in estremo disagio a causa delle carenze certificate al centro di riabilitazione".

La protesta andrà avanti per molto: "Fino a che non saranno sanate le carenze certificate non ci presenteremo". Da qualche tempo, infatti, il centro di Cerbaiola lamenta problemi alla struttura.