Cento grammi di cocaina nel reggiseno: giovane in manette

Una 30enne è stata arrestata in Val di Cornia per spaccio di droga. La donna, di origini marocchine, è stata messa in manette dalla guardia di finanza alla stazione di Campiglia Marittima. Scesa da un treno proveniente da Livorno, ha cercato di eludere il controllo dei finanzieri, invano.

La giovane ha consegnato 100 grammi di cocaina, nascosti nel reggiseno, oltre a una cospicua somma di denaro. In seguito è stata perquisita la sua casa di Piombino, dove sono stati trovati altri 30 grammi di cocaina, un bilancino e materiale per confezionamento.

La cocaina, che alla vendita al dettaglio avrebbe fruttato all’incirca 10.000 euro, il bilancino e la somma di denaro sono stati sequestrati, mentre nei confronti della pusher è scattato l’arresto per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Si trova ora ai domiciliari con braccialetto elettronico.