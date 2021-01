Coronavirus Empoli e Cuoio, 30 casi e un decesso

Sono 203 i nuovi casi positivi nei territori della Asl Toscana Centro. Risultano 8 decessi, non tutti avvenuti nelle ultime 24 ore (6 in provincia di Firenze, 2 in provincia di Pistoia). Tra questi si segnala il decesso di un uomo di 75 anni empolese deceduto all'ospedale San Giuseppe.

Di seguito il dettaglio dei contagi

139 casi in provincia di Firenze, di cui 26 in zona empolese

Bagno a Ripoli 3

Barberino Tavarnelle 1

Borgo San Lorenzo 19

Campi Bisenzio 3

Dicomano 1

Fiesole 1

Figline e Incisa Valdarno 6

Firenze 55

Impruneta 2

Londa 1

Pelago 1

Pontassieve 2

Reggello 3

Rignano sull'Arno 2

Rufina 1

San Casciano in Val di Pesa 1

Scandicci 5

Sesto Fiorentino 4

Signa 1

Vicchio 1

26 casi in zona empolese

Capraia e Limite 4

Castelfiorentino 5

Cerreto Guidi 4

Certaldo 3

Fucecchio 2

Empoli 7

Vinci 1

24 casi in provincia di Prato

Montemurlo 1

Prato 23

36 casi in provincia di Pistoia

Abetone Cutigliano 1

Agliana 5

Chiesina Uzzanese 1

Monsummano Terme 1

Montale 2

Pieve a Nievole 4

Pistoia 16

Quarrata 2

Serravalle P.se 4

4 casi in provincia di Pisa

Castelfranco di Sotto 1

San Miniato 2

Santa croce sull'Arno 1

Fonte: Asl Toscana Centro