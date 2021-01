Da Neet a meccanici ed elettricisti: Garanzia Giovani per gli Under 18 di Pistoia e Pescia

Arrivano le risorse di Garanzia Giovani a Pistoia e provincia, tramite le azioni condotte in Toscana dal progetto Giovanisì, destinate alla lotta all'abbandono scolastico e al recupero dei ragazzi con meno di 18 anni che al momento non studiano e non lavorano, definiti anche con l'acronimo inglese Neet. Grazie a queste, sono stati attivati due percorsi la cui iscrizione e partecipazione è totalmente gratuita, con quindi posti disponibili per ciascuno. Il primo è il percorso “Orma”, con sede di svolgimento all'istituto “De Franceschi-Pacinotti” di corso Gramsci a Pistoia ed è destinato a formare nuovi operatori alla riparazione di parti meccaniche ed elettromeccaniche di veicoli a motore, l'altro invece si chiama “Amici” ed è relativo al settore della manutenzione degli impianti elettrici. Quest'ultimo ha sede a Pescia, all'Isis “Sismondi-Pacinotti” di via della Dilezza.

Entrambi i corsi, che rientrano nell'ambito di “Giovanisì” della Regione Toscana, hanno come capofila l'agenzia formativa Formatica in collaborazione con gli istituti superiori di riferimento. Per eventuali restrizioni legate al Covid-19, sarà possibile svolgere lezioni in formazione a distanza tramite gli strumenti offerti da Google.

I percorsi “Orma” e “Amici” si sviluppano su 2100 ore di cui 620 di aula, 650 di laboratorio, 800 di stage e 30 di accompagnamento. Superato l’esame finale, i ragazzi ottengono una qualifica europea di livello 3 EQF che può essere spesa immediatamente nel mondo del lavoro. Tra le tante materie del curriculo ci sono anche inglese tecnico, il recupero delle competenze di base e ovviamente le ore necessarie per prendere dimestichezza con la professione: meccanica e tecnica motoristica per il corso “Orma”, oppure elettromeccanica, elettrotecnica ed elettronica per “Amici”.

Per partecipare bisogna essere iscritti al programma Garanzia Giovani presso i Centri per l’Impiego e avere assolto l’obbligo di istruzione scolastica. Per informazioni e iscrizioni è possibile andare sul sito www.formatica.it dove sono disponibili entrambe le schede dei corsi. Sono attivi anche il numero di telefono 050580187 (interno 212), oltre alla mail della referente di progetto Anna Curatolo (curatolo@formatica.it). Il termine ultimo per presentare domanda sarà il prossimo 17 febbraio.