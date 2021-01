Una comunità in lacrime: Staffoli dà l'ultimo saluto a Stefano Masi

Tantissime persone hanno pianto oggi, venerdì 22 gennaio, all'ultimo saluto per Stefano Masi. Si sono tenuti i funerali del giovane di Staffoli (Santa Croce sull'Arno), scomparso per un improvviso malore che ha lasciato sotto shock un'intera comunità. Masi è stato dirigente calcistico, volontario Avis, colonna della Pubblica Assistenza e poi organizzatore di eventi, agitatore culturale e molto altro ancora. Staffoli da qualche giorno ha perso una parte importantissima.

In moltissimi hanno partecipato ai funerali, che non si sono svolti all'interno della chiesa di San Michele Arcangelo ma sul retro. Per garantire il distanziamento e il rispetto delle norme anticontagio, centinaia di persone hanno detto addio a Stefano Masi nella piazzetta dietro alla chiesa. Amici e amiche, parenti, semplici conoscenti: c'erano tutti. I ragazzi dell'Amatori Staffoli avevano la tuta di rappresentanza, i volontari e le volontarie della Pubblica Assistenze erano presenti con la muta ufficiale.

Anche il cielo ha versato qualche lacrima mentre la salma veniva portata al cimitero di via Ugo Foscolo. Troppa la tristezza, troppa l'incredulità per una vita che si è spezzata così presto. Staffoli è ancora in lutto, c'è chi ha addirittura deciso di chiudere simbolicamente il proprio negozio in questi giorni difficili. Mancherà a tutti Stefano Masi.