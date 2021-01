A soli 36 anni è morto Gianluca Minopoli

Con grande sconcerto apprendiamo che, questa mattina alle ore 5, se n'è andato via un caro amico, collega e iscritto del nostro sindacato, Gianluca Minopoli. Gianluca, oltre che su lavoro, si è sempre distinto ed è stato per tanti un vero e proprio punto di riferimento, grazie al suo sempre puntuale attivismo. La sua scomparsa, così improvvisa e prematura, aveva solo 36 anni, lascia in tutti noi un vuoto profondo. La UGL di Pistoia, assieme alla Federazione dei Metalmeccanici di UGL, al direttivo, ai membri UGL della RSU di Hitachi Rail Pistoia e ai colleghi tutti, esprime le più sentite condoglianze e si stringe in un forte abbraccio con la sua Famiglia, la moglie Melania e i suoi figli.

Fonte: Segreteria provinciale Unione Generale del Lavoro