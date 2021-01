Gruppo Stampa Autonomo raccoglie fondi per le Scotte

Una “cena virtuale” per lanciare un messaggio di solidarietà e dare un contributo all’emergenza sanitaria legata al Coronavirus.

In occasione della ricorrenza di San Francesco di Sales, Dottore della Chiesa e Patrono dei Giornalisti e dei Comunicatori, il Gruppo Stampa Autonomo Siena si attiva per un’iniziativa benefica tra i propri Soci a favore del Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena. La volontà è emersa nel corso della riunione di insediamento del nuovo Consiglio Direttivo, che ha preso atto (nel pieno rispetto del Dpcm) dell’impossibilità di effettuare il consueto convivio che inaugura l’attività del nuovo anno e rappresenta un momento di incontro e condivisione per giornalisti e autorità locali, ma ha al contempo deliberato di coinvolgere ugualmente il corpo sociale dell’associazione, attivandolo in una raccolta fondi.

“Chiediamo un contributo per acquistare alcuni tablet da donare all’Area Covid del Policlinico Santa Maria alle Scotte – spiega Giovanna Romano, neo eletta presidente del Gruppo Stampa Autonomo Siena – e dare così ai pazienti ricoverati l’opportunità di rimanere in contatto con i familiari, che non possono essere loro vicini nell’affrontare l’epidemia. Nello specifico, ciascun socio potrà contribuire all’iniziativa versando la somma di 25 euro, che simbolicamente rappresenta il costo di questa cena virtuale”.

Chiunque vorrà dare il proprio contributo all’iniziativa, potrà farlo effettuando un bonifico bancario sul conto corrente del Gruppo Stampa Autonomo Siena (Iban IT15Z0103014200000012260129), specificando nella causale la dicitura “Cena virtuale di solidarietà”. La scadenza per la raccolta fondi è fissata a venerdì 5 febbraio 2021.

Sempre nell’ambito della ricorrenza legata al Santo Patrono, domenica 24 gennaio (proprio il giorno fissato dal calendario liturgico per festeggiare San Francesco di Sales) alle ore 19 presso il Santuario-Casa di Santa Caterina verrà celebrata la consueta Santa Messa per giornalisti ed operatori dei media. Ad officiare il rito sarà Sua Eminenza Reverendissima Cardinale Augusto Paolo Lojudice.

