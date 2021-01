Instagram accoglie le scuole dell'Empoli Est

L'Istituto comprensivo Empoli est ha aperto il suo profilo Instagram, social network, che attraverso immagini e brevi filmati, propone pillole capaci di offrire un assaggio delle attività, davvero molteplici e variegate, proposte dagli undici plessi, dalle scuole dell'infanzia alla secondaria di primo grado senza certo trascurare il quinquennio delle scuole primarie.

Un fiore all'occhiello del territorio - la struttura guidata dalla dirigente Grazia Mazzoni - anche in questi mesi alle prese con la didattica a distanza e le contromisure al temuto coronavirus, docenti e personale non si sono dati per vinti e hanno cercato, anche con la preziosa collaborazione delle famiglie, nuove strategie per combattere la lontananza, scommettendo anche sui social, pane quotidiano di giovani e giovanissimi.

Fra i protagonisti del profilo 'comprensivo_empoli_est' c'è Nao, il robot che interagendo con gli studenti fa lezione in maniera interattiva, innovativa e soprattutto inclusiva, ma non mancano i contributi tutti note e melodie sfornati dall'indirizzo musicale della scuola media o ancora scatti suggestivi che immortalano alcune delle proposte del laboratorio di arte. Sono soltanto alcuni esempi dei focus che, giorno dopo giorno, arricchiscono la 'bacheca'.

Insomma, il profilo Instagram dell'Istituto comprensivo Empoli est, insieme al collaudato canale Facebook 'Empoli Est - Istituto Comprensivo', è davvero uno strumento utile per tutti coloro, ragazzi e adulti, che vogliono conoscere più da vicino l'offerta formativa di questa grande scuola con sede al civico 1 di via Liguria.

Fonte: Istituto Empoli Est