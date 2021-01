Modifica alla classificazione degli edifici storici di Cascina, aperti i termini

L'Ufficio Urbanistica di Cascina, in base a quanto previsto dalle norme tecniche d'attuazione del Regolamento Urbanistico, ha avviato la procedura di raccolta delle istanze di modifica alla classificazione degli edifici storici e di modifica alla perimetrazione dei resede di pertinenza edilizia nel territorio rurale.

Per poter concludere le procedure in tempistiche compatibili con la vigenza degli strumenti urbanistici, le istanze dovranno pervenire non oltre il 3 febbraio 2021 complete di tutta la documentazione richiesta e compilate sul modulo fornito dal servizio.

Tutte le informazioni relative alle modalità di presentazione delle istanze e la relativa modulistica sono disponibili sul sito web del comune alla sezione Pianificazione e Sit.

Fonte: Comune di Cascina