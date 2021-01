Rifiuti, Veneri-Carini (Fdi): "Ato troppo grandi e dispersivi, servono Ato provinciali"

“Il sistema di gestione dei rifiuti basato su macro aree che coinvolgono più di 100 comuni sta mostrando tutti i suoi limiti, sia in termini di efficienza che di costi sulla bolletta del singolo cittadino. Il gestore ha i bilanci in rosso ormai da troppi anni, il sistema della macro-area non può funzionare” dichiarano il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Gabriele Veneri, ed il Presidente del Consiglio comunale di Cortona, Nicola Carini.

“È necessario cominciare a fare sistema tra le varie amministrazioni comunali coinvolte, magari guidate e coordinate dalla Provincia di Arezzo, per arrivare ad avere Ato provinciali, con l’obiettivo di “riportare a casa” la gestione dei rifiuti. Possiamo pensare ad una gestione condivisa -sottolineano Veneri e Carini- Lo strumento operativo per la gestione del ciclo dei rifiuti c’è già e si chiama Aisa, ente a partecipazione pubblica, del quale potrebbero far parte tutti i Comuni della provincia ed insieme assicurare la propria autosufficienza nella raccolta”.

“Si eviterebbe il ricorso a costose e farraginose procedure di gara per l’individuazione di gestori “esterni”, che si rivelano spesso più interessati a massimizzare i profitti che ad erogare un buon servizio -dichiarano gli esponenti del partito di Giorgia Meloni- Con questo nuovo strumento potremo infatti rispondere finalmente anche alle richieste dei sindacati dei lavoratori del settore, ad oggi precarizzati da un sistema che preferisce sfruttarli anziché investire in risorse umane. Al pari delle macro-Asl anche gli attuali Ato furono pensati dalle amministrazioni precedenti regionali e locali per ridurre i costi dei servizi, ma dopo molti anni di sperimentazione si è verificato l’esatto contrario. Va ripensato il sistema di gestione del ciclo dei rifiuti”.