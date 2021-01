Ruba generi alimentari in un supermercato, denunciata

Piccolo furto di generi alimentari a Pisa, nella serata di ieri, 21 gennaio, in un supermercato in Località Ghezzano, una donna di nazionalità rumena ha oltrepassato le casse senza pagare. Fermata dall’addetto alla vigilanza, è stata accompagnata presso la Questura di Pisa perché sprovvista di documenti di identificazione. È stata denunciata in stato di libertà per il reato di furto aggravato in concorso.

La merce sottratta è stata restituita alla direzione del supermercato.