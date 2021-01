Saltano la scuola per una gita fuori porta, 14enni trovati a Pisa dalla polfer

Cinque ragazzi di 14 anni si sono assentati da scuola a Livorno oggi, 22 gennaio, per fare una 'gita fuori porta'. È stato il controllo sul registro elettronico fatto dalla madre di uno dei ragazzi a far scattare l’allarme. Sul registro il figlio della donna era riportato come ‘assente’ e, dopo inutili tentativi di rintracciarlo, la donna ha chiamato la polizia. Il coordinamento tra le varie articolazioni territoriali ha fatto sì che i ragazzi venissero rintracciati in brevissimo tempo. La polizia Ferroviaria ha notato i cinque ragazzi nella stazione Centrale di Pisa, all’interno di un fast food e li ha affidati ai rispettivi genitori.