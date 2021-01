Servizio civile Uisp, quattro posti nel comitato Empoli Valdelsa

La Uisp Empoli Valdelsa APS mette a disposizione quattro posti per il servizio civile universale. Il progetto “Uno per tutti…Tutti per uno” è stato, infatti, approvato e finanziato dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile. I volontari in servizio saranno impegnati in attività di promozione del benessere scolastico degli studenti di età compresa tra 11 e 14 anni e di contrasto ai fenomeni di bullismo attraverso lo sport.

Un tema importante, su cui il comitato Uisp territoriale ha già avuto modo di lavorare negli ultimi anni con effetti rilevanti sugli studenti coinvolti. Il progetto permetterà di approfondire e rilanciare questa attività grazie ai volontari in servizio civile.

«Siamo molto soddisfatti per l’approvazione di questo progetto e speriamo di poter ricevere molte richieste di partecipazione - commenta la nuova presidentessa della Uisp Empoli Valdelsa APS, Arianna Poggi - la nostra organizzazione, al pari di molte altre, sta vivendo un momento particolare in conseguenza dell’emergenza pandemica. Tuttavia, il nostro lavoro di progettazione e di organizzazione non si è mai fermato. Questo progetto, che è rivolto ai più giovani e che ci permetterà di arricchire la nostra azione in favore della cittadinanza con il contributo di quattro volontari, ne è un esempio. In queste settimane, inoltre, sul territorio stanno ripartendo alcune attività, che rientrano tra quelle consentite dai decreti e che sono svolte nel massimo rispetto delle normative anticontagio. C’è bisogno di riattivarci tutti insieme attraverso la pratica motoria e lo sport e siamo pronti a farlo nel pieno rispetto delle regole».

Il servizio civile universale può essere svolto da giovani di età compresa tra 18 e 28 anni. La durata è di 12 mesi, con un impegno di 25 ore settimanali per cinque giorni di servizio. Il compenso mensile previsto è di 439,50 euro. Per poter partecipare al progetto di servizio civile è necessario attivare la propria identità digitale Spid e visitare il sito www.arciserviziocivile.it/empoli, selezionando il progetto “Uno per tutti…Tutti per uno”. Da qui sarà possibile completare la procedura di presentazione della domanda e candidarsi come volontario in servizio civile. Le domande di partecipazione possono essere presentate fino al 15 febbraio prossimo. Successivamente i candidati verranno contattati e saranno selezionati attraverso un colloquio individuale.

Per informazioni si può contattare il numero 0571/844279 (solo martedì mattina) oppure scrivere all’indirizzo mail empoli@ascmail.it.

Fonte: Uisp Empoli Valdelsa