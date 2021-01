Use Rosa, la neopromossa Campobasso rischia di dare da torcere

All'andata fu proprio la vittoria contro la Magnolia Campobasso a dare alle biancorosse la convizione di poter giocare un ruolo da protagoniste in questo campionato. Domenica alle 16 nella trasferta molisana (arbitri Pazzaglia di Pesaro, Catani di Pescara e Ferrara di Ferrara), la squadra di coach Cioni ci riprova contro questa compagine definita da tutti una neopromossa solo sulla carta.

"Trasferta difficile sia dal punto di vista logistico che tecnico - attacca coach Cioni - andiamo ad affrontare una squadra decisamente forte, una di quelle che in estate ha fatto una campagna acquisti faraonica e che si trova in questa posizione di classifica solo per una serie di coincidenze e fattori come gli infortuni. Quindi lasciamo da parte la classifica e prepariamoci ad affrontare mentalmente una delle big di questo campionato".

"Campobasso ha giocatrici di primissima fascia e si è anche rafforzata - prosegue - e quindi dal punto di vista tecnico sarà una gara molto dura e difficile. Nonostante tutto abbiamo i mezzi per provare a vincerla e per la nostra classifica sarebbe molto importante, direi che varrebbe doppio. Noi abbiamo avuto dieci giorni per prepararla e andiamo a giocarcela determinate".

La gara, come sempre, sarà trasmessa in diretta in streaming per gli abbonati sulla piattaforma Lbf Tv.