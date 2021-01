Vaccino, FI: "Bene l'inclusione di disabili gravi, ma occorre tutelare anche i caregiver"

"Ci sono alcune categorie che non sono state considerate nel novero di coloro che avranno accesso al vaccino anti-Covid in via prioritaria. Tra queste chiediamo che siano inseriti i caregiver, coloro cioè che come familiari, ogni giorno, si prendono cura dei disabili non autosufficienti o dei malati gravi". Lo chiedono Marco Stella, capogruppo di Forza Italia al Consiglio Regionale della Toscana; Marco Becattini, responsabile regionale disabilità Forza Italia Toscana e Giampaolo Giannelli, Vicecoordinatore provinciale Forza Italia Firenze.

"Chiediamo quindi alle Istituzioni di inserire anche loro nella campagna vaccinale - sottolineano i tre esponenti forzisti toscani -. Dobbiamo renderci conto che il caregiver ha un ruolo essenziale nell'assistenza e dobbiamo tutelarlo. Qualora un caregiver si ritrovi positivo e/o ricoverato, la persona con disabilità si ritroverebbe sola, a maggior ragione in questo momento di contrazione dei servizi per colpa della pandemia".

Fonte: Gruppo Forza Italia