'West e Crepax', nuova mostra interattiva a Peccioli

Prosegue “Peccioli per piccoli”, il secondo ciclo di mostre interattive a cura di Cristoforo Moretti con “West e Crepax. Cowboys, indiani, soldati di carte in hd” dedicata al gigante del fumetto italiano, ideatore di Valentina, Guido Crepax. Una rassegna di personaggi e figurine dedicate al west dal sapore intimo e familiare, come testimoniano i figli nel testo che accompagna la mostra.

“I soldatini di carta: un gioco secondo molti superato, in realtà un combustibile efficacissimo per il fuoco della fantasia, che permette ai bambini di creare, inventare, costruire, comandare... tutte attività che 'da grandi' saranno molto più difficili e rare.

Le immagini proposte possono essere stampate e ritagliate, anche più volte, per ricreare insieme al fondale vere ambientazioni western, o semplicemente guardate: gli indiani ed i cowboys di Guido Crepax stupiranno per la combinazione tra dimensioni (pochissimi centimetri di lato) e ricchezza di particolari, per la prima volta ingranditi in questa esposizione digitale.

Il bel testo dei fratelli Antonio, Caterina e Giacomo ci fa entrare nel West di Guido Crepax e nell'atmosfera di quel 1958: la rassegna di mostre interattive "Peccioli per piccoli" non poteva proseguire meglio”.

