A 17 anni scappa dalla comunità di Pontedera con un'amica: scattano le ricerche

Una minorenne è scappata con un'amica di 17 anni di Reggello da una comunità di Pontedera. Proprio i genitori di quest'ultima hanno sporto denuncia ai carabinieri, la madre ha anche fatto un appello sui social. Da giorni sono quindi scattate le ricerche da parte delle forze dell'ordine, ma al momento non si hanno notizie delle due ragazze. La notizia è stata data dal quotidiano La Nazione. L'ultima foto postata dalla giovane è di una strada di Milano, ma non si hanno indizi che le due siano state effettivamente nel capoluogo lombardo.

La ragazzi di Pontedera, che a breve compirà 18 anni, si trivava nella comunità per problematiche familiari e nel maggio scorso fu denunciata per aver bullizzato e istigato un ventunenne disabile di Pontedera a spogliarsi in diretta social.

Da quanto ricostruito le due minorenni si sarebbero conosciute proprio sui social. Sabato scorso le due ragazz eavevano già tentato la fuga portando con sé anche la sorellina di 11 anni della ragazza di Pontedera: sono state fermate a Viareggio e qui è risultato che la ragazza era scappata dalla comunità di recupero. Ma una volta riaccompagnata alla struttura si è nuovamente data alla fuga. Quindi ha raggiunto nuovamente l'amica di Reggello per una nuova fuga. I genitori della ragazza di Reggello sono preoccupati per alcune foto ritenute 'spinte' che la ragazza di Pontedera starebbe postando sui social.