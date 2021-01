Affittano appartamento in Oltrarno per una 'festa': nei guai 17 giovani

Nella tarda serata di ieri, attorno a mezzanotte, i carabinieri sono intervenuti a Firenze, in via Maggio, per schiamazzi provenienti da un appartamento. Nel corso delle operazioni di controllo i militari hanno constatato la presenza di diciassette giovani, tutti di età compresa tra i 22 ed i 18 anni (una sola minorenne), che si erano trovati all’interno di un’abitazione per partecipare ad una festa organizzata.

L’appartamento era stato affittato on-line da uno dei giovani del gruppo per il tramite di un’applicazione. I presenti sono stati tutti identificati dai Carabinieri, che, dopo averli invitati ad allontanarsi, hanno atteso sul posto fino al materiale scioglimento dell’assembramento. Le sanzioni, per violazioni delle norme di contenimento del Covid 19, sono state elevate a carico di tutti gli identificati e sono in parte in corso di notificazione.