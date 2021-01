Allerta mareggiate, chiuso un tratto di viale Italia a Livorno

In relazione all'allerta per rischio mareggiate (codice arancione) in corso fino alla mezzanotte di oggi, sabato 23 gennaio, l'ultimo bollettino di monitoraggio del sistema di protezione civile regionale segnala moto ondoso stazionario o in ulteriore lieve temporanea attenuazione. È probabile un nuovo aumento del moto ondoso dal pomeriggio, con altezze d'onda fino a 4 metri o superiori sull'Arcipelago e localmente sula costa centro-settentrionale.

Si segnalano raffiche di libeccio fino a 80-110 km/h sulle isole e fino a 70-90 km/h sulla costa.

La Polizia municipale e la Protezione civile del Comune di Livorno, con l'ausilio hanno chiuso il viale Italia tra via Sant’Jacopo in Acquaviva e via Forte dei Cavalleggeri.

Si sconsiglia il transito sul controviale Italia, e in ogni caso prestare la massima attenzione.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa