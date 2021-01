‘Biblioteca ti fa compagnia’, il programma online si arricchisce di nuove iniziative

Il programma delle iniziative online della biblioteca torna ad animarsi con alcuni degli appuntamenti più amati della passata stagione che vi terranno compagnia nella settimana dal 25 al 30 gennaio 2021.

Ecco il programma

#BIBLIOCORTI

Le video recensioni della Biblioteca Fucini

Lunedì 25, alle 17

Dopo la pausa natalizia, le giovani bibliotecarie della Fucini tornano in video per presentare e consigliare i libri più amati (da loro e dai nostri utenti). Non perdetevi il primo appuntamento del 2021. Lo presenteremo sulla pagina FB lunedì 25 gennaio alle 17.

Vi aspettiamo!

#L'ORA DEL RACCONTO... DAL SOTTOTETTO!

Martedì 26, alle 17

Avete mai sentito dire di un orso che suona il pianoforte? E di una gallina che cerca amici on-line? Approfittate dell'Ora del racconto di martedì 26 gennaio, queste storie sono imperdibili!

Vi ricordiamo che tutti i libri letti da Antonella sono disponibili per il prestito in biblioteca. Vi aspettiamo online!

Per bambini da 3 a 8 anni.

#SFERRUZZA, SFERRUZZA

Mercoledì 27, alle 17

Le partecipanti al gruppo della maglia della biblioteca "Sferruzza, sferruzza" dedicheranno un video tutorial a tecniche ed aspetti particolari della lavorazione a maglia e uncinetto. Potete chiedere informazioni e consigli direttamente al gruppo commentando il post!

La vendita dei manufatti prodotti dalle "sferruzzanti" rende possibile la partecipazione a progetti di beneficenza e contribuisce alla realizzazione di alcune delle iniziative della biblioteca.

Per aderire al gruppo delle Sferruzzanti (attualmente solo in modalità a distanza) potete scrivere a biblioteca@comune.empoli.fi.it o commentare i video del mercoledì!

#L'ORA CREATIVA

Giovedì 28, alle 17

LUI CHI E'?

Siete pronti ad immergervi in un'opera d'arte? Giulia vi accompagnerà in questo nuovo divertente viaggio che vi permetterà di scoprirne tutti, ma proprio tutti i punti di vista: anche quelli... ribaltati!

Per bambini dai 6 ai 10 anni.

#IL VENERDI' CI METTO LA FACCIA!

Ogni settimana, un bibliotecario (o amico della biblioteca) sceglierà per voi un libro, un film o un cd a cui è particolarmente affezionato: romanzi, saggi, fumetti, documentari, musica di vario genere per adulti, ragazzi e bambini. Per vedere tutti i consigli, visitate il nostro blog Lettore leggimi https://lettoreleggimi.blogspot.com/

#PREFERIREI DI NO

Il gruppo di lettura della Biblioteca Fucini

Sabato 30, alle 10

Primo appuntamento dell'anno anche per il gruppo di lettura della biblioteca Fucini. In vista della votazione per la giuria popolarissima del Premio Pozzale Luigi Russo, le letture scelte per questa riunione di lettura sono:

- “L’angelo di Monaco” di Fabiano Massimi Autore

- “Tutto chiede salvezza” di Daniele Mencarelli

Il Gruppo di lettura si svolgerà in modalità online.

Per partecipare, scrivete una mail a associazionebibliotecafucini@gmail.com

