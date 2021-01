Ceam Group continua a crescere nonostante la pandemia: nel 2020 +20,7%

n un anno che nessuno potrà mai dimenticare arriva dalla CEAM un piccolo ma significativo messaggio di speranza. Grazie alle visioni lungimiranti sostenute da forti investimenti mai interrotti nemmeno con la crisi, il gruppo di via Valdorme raccoglie oggi frutti importanti. Dopo un già entusiasmante bilancio 2019 segnato da un +47% , il 2020 si chiude con un ulteriore +20,7%, un anno durante il quale la nostra crescita, anche in termini di dimensioni, non si è fermata. Sono infatti entrati in azienda nuovi colleghi, ingegneri, periti, operai, abbiamo intrapreso nuove acquisizioni strategiche e soprattutto tanti nuovi clienti internazionali di primaria importanza che hanno riconosciuto in noi il partner strategico per i loro progetti di sviluppo basati sulla nostra piattaforma IOT cloud CWS.

“Il 2020 è un anno che ciascuno di noi ricorderà nel tempo per qualcosa – spiega il presidente Ceam Simone Campinoti - un anno complesso, durante il quale il mondo ha dimostrato tutte le sue fragilità mettendo alla prova l’umanità che, pur reagendo più o meno bene, ne uscirà con tante cicatrici e con un futuro che non sarà mai più come il passato. Per molti aspetti, però, non è certo tutto un male perché è proprio dalle crisi che l’umanità ha sempre saputo fare uno scatto in avanti, ce lo insegna la storia, basti pensare al Rinascimento che sorge dopo il buio del medioevo e una pestilenza. Noi, proprio in questa congiuntura difficile, abbiamo creduto che fosse il momento di trasformare il dramma in opportunità ed il risultato di fine anno conferma che avevamo visto giusto”.

“Intendiamo così ringraziare tutti coloro che a questo successo hanno contribuito – prosegue - partendo da chi ha messo le visionarie idee, a tutti i colleghi delle varie sedi e delle varie consociate del gruppo ed a tutti i collaboratori di ogni ordine e funzione. Un pensiero particolare va ai nostri clienti dei quali non siamo più semplicemente dei fornitori, ma anche dei partner strategici, avendoci riconosciuto di aver contribuito al loro successo. Tutto questo è motivo di grande onore e ci spinge a proseguire con ancora maggiore convinzione”.

“Ormai – conclude Campinoti - è cosa nota che il fattore di salvezza per il futuro è rappresentato dall’innovazione e dalla tecnologia, noi ne siamo la prova vivente. L’ulteriore conferma a questo viene dal fatto che tutti i nostri clienti che hanno acquisito la nostra tecnologia IOT CWS ed hanno investito in innovazione con noi hanno segnato una crescita. Questo ci dice che siamo sulla giusta strada ed intendiamo continuare a percorrerla. Ancora grazie a tutti”

Fonte: CEAM Group