A cena fuori nonostante i divieti: scattano le multe a Prato

Luci accese, molte macchine parcheggiate di fronte al locale. Così sono state scoperte 10 persone a cena in un ristorante a Prato, nonostante il divieto. Il locale, in zona di Tavola, è stato chiuso per cinque giorni e i cittadini presenti sono stati multati.

È successo ieri sera intorno alle 22 quando la polizia, durante un ordinario controllo del territorio, ha provveduto dopo aver notato numerose auto e luci accese ad approfondire la situazione all'interno del ristorante a conduzione cinese. Erano presenti dieci cittadini orientali che stavano cenando non rispettando le normative anti-Covid. Tutti, compresa la titolare, sono stati identificati e multati per l'inosservanza dei divieti. Il ristorante rimarrà chiuso per cinque giorni.