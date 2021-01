Chiusura in Fi-Pi-Li per verifiche sulla frana di via Carcheri: strada riaperta nella tarda mattinata

Dopo la chiusura di stamattina per verifiche tecniche sulla frana sulla via di Carcheri, la strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno è stata riaperta intorno alla 9:45 in direzione Mare. La riapertura in direzione Firenze è avvenuta più di mezzora dopo.

Problemi si sono verificati perché contemporaneamente alla chiusura programmata della FIPILI si è verificata la caduta di un grosso albero sulla SS67 con interruzione della strada fra La Lisca e Brucianesi. Si ricorda che fra Lastra e Montelupo sono aperte la provinciale 73 di Malmantile (transito consentito per veicoli fino a 3,5 tonnellate) e la provinciale 72 per Ginestra (transito consentito per veicoli di lunghezza massima di 10 metri).

Nello specifico la Fi-Pi-Li è stata chiusa da ieri sera a stamani in entrambe le direzioni, tra Ginestra Fiorentina a Lastra a Signa in seguito al rilevamento di due piccole fessurazioni sulla sede stradale, all'altezza del distributore di benzina di Ginestra, in direzione del capoluogo toscano. Lo 'stop' è servito per effettuare una serie di controlli e anche provvedere a risistemare la sede stradale. Sarà anche predisposto un sistema di monitoraggio con robotica. Il cedimento risale al 7 gennaio scorso e riguarda un muro di contenimento della superstrada a Lastra a Signa, in direzione di Firenze. In seguito allo smottamento è tuttora chiusa la carreggiata verso Firenze (i lavori di ripristino dovrebbe durare tre mesi) con traffico dirottato su quella in direzione mare, dove si viaggia a doppio senso di marcia.