"Invest in Tuscany, invest in values", storia di 16 multinazionali che hanno messo radici in Toscana

La storia di 16 multinazionali che si sono stabilite in Toscana raccontata in un e-book realizzato dalla Regione daltitolo "Invest in Tuscany, Invest in values: 10 anni al fianco di chi produce valore in Toscana". Scritto in inglese e italiano, con un corredo di video, infografiche, numeri e curiosità, il libro sarà presentato lunedì 25 gennaio, alle 12.30, nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, sede della presidenza della giunta regionale, in piazza Duomo 10 a Firenze.

L'evento sarà fruibile anche in streaming (inizio alle ore 12.30).

Interverranno i il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il responsabile di "Invest in Tuscany" Filippo Giabbani e alcune delle aziende coinvolte nel progetto Più precisamente si collegherà da remoto, dalle 12.30 alle 13, il microbiologo Rino Rappuoli, direttore scientifico di Gsk Vaccines e coordinatore del progetto di ricerca sugli anticorpi monoclonali contro il Covid. In presenza ci saranno invece Andrea Vittone della Ineos, Raffaele Calabrese per la Solvay, Davide Marrani della Baker Hughes, Niccolò Moschini di Kering, Pietro Amoretti, di Esaote e Alessandro Bellissima di Yanmar.

A moderare la tavola rotonda sarà la giornalista del "Il Sole 24 Ore" Silvia Pieraccini.

I giornalisti sono invitati a partecipare in presenza (al link che sarà comunicato prima dell'evento) o seguendo la diretta streaming (https://www.regione.toscana.it/diretta-streaming).

